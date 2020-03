Wie Bundeskanzler Sebastian Kurz, Gesundheitsminister Rudi Anschober und Innenmister Karl Nehammer am Dienstag, 10 März die Bevölkerung informierten, werden im Kampf gegen das Corona-Virus restriktive Maßnahmen gesetzt. Im Besonderen Veranstaltungen sind von den den Entscheidungen betroffen. Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit über 100 Teilnehmern und Freiluftveranstaltungen mit über 500 Teilnehmern sollen demnach nicht stattfinden. Die Regelung gilt vorerst bis Anfang April.

Ab Montag werden darüber hinaus Universitäten und Fachhochschulen geschlossen, Schulen und Kindergärten bleiben vorerst geöffnet.

Von den Maßnahmen nicht betroffen ist die Gemeinderatswahl. Diese findet wie geplant am 22. März unter verstärkten Hygienebestimmungen statt. Auch der Vorwahltag am Freitag, 13. März bleibt unberührt. Hier werden seitens der Gemeinden umfassende Hygienemaßnahmen getroffen, um den Bürgern die Stimmabgabe zu ermöglichen.

Einige Veranstaltungen bereits abgesagt



Auch der Steiermark-Frühling am Wiener Rathausplatz, der von 2. bis 5. April 2020 hätte stattfinden sollen, wurde ohne Ersatztermin abgesagt. Der WOCHE-Redaktion erreichen laufend weiter Absagen.

ÖVP-Treff mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (Mittwoch, 11. März, 19 Uhr, Stadtwerke-Hartberghalle) Eurogast Interex-Gastromesse (Dienstag, 17. und Mittwoch, 18. März, Stadtwerke-Hartberghalle) Ermi Oma (Mittwoch, 18. März, Stadthalle Fürstenfeld) Live-Konzert STS Hits mit der Coverband "Grenzenlos" (Freitag, 20. März, Stadthalle Fürstenfeld) Eurogast Interex-Tag der Vereine (Samstag, 21. März, Betriebsgelände in Totterfeld, Gemeinde Hartberg Umgebung) Wiener Sängerknaben Chorkonzert (Freitag, 27. März, Stadthalle Fürstenfeld) Frieszl-Frühjahrsautoschau (Sonntag, 29. März, Rohrbach an der Lafnitz) Sketchabende der „Hirschbirnen“ (Pöllau, Rabenwaldhalle) Theaterrunde Ebersdorf „Zeitreise“ (Gemeindekulturzentrum Ebersdorf) Frühlingsfest Haas Fertigbau (Samstag, 21. und Sonntag, 22. März, Großwilfersdorf) Lange Nacht der Inspiration (Dienstag, 17. März, Ökopark Hartberg) Theater der Bühne Schachlume Großsteinbach "Liebe, eh nur Chemie" (21. bis 29. März, Großsteinbach) Die Spiele der Tipico Bundesliga (TSV Prolactal Hartberg) und der HPYBET 2. Liga (SV Licht Loidl Lafnitz) werden vorerst ausgesetzt. Dies betrifft in einem ersten Schritt die 23. und 24. Runde der Tipico Bundesliga sowie die 20. und 21. Runde der HPYBET 2. Liga. Über die Nachtragstermine entscheidet die Österreichische Fußball-Bundesliga kommende Woche in einer Klubkonferenz. Grabner-Frühlingsaustellung (20. und 21. März, Landmaschinenzentrum der Firma Stahlbau Grabner in Hartberg) Grünes Fest mit Vizekanzler Werner Kogler und der "Full Supa Band" (Freitag, 13. März, 20 Uhr, Schloss Hartberg) ORF Radio Steiermark Lauf (4. April, Bad Waltersdorf) Gewerbeschau "Hochstraße Innovativ" (14. und 15. März, Friedberg)

Von den Maßnahmen der Bundesregierung wurde auch die WOCHE-Redaktion überrascht, weil sie nach Redaktionsschluss der aktuellen Ausgabe von 11./12. März beschlossen wurden. Einige angekündigte Veranstaltungen mussten abgesagt werden oder werden noch abgesagt. Um sich zu vergewissern, welche Events auch tatsächlich stattfinden, ist es ratsam, vorab den Veranstalter zu kontaktieren.

Aufgrund der aktuell rasanten Entwicklung und der Fülle an Veranstaltungen ist es nur schwer möglich, sämtliche Veranstaltungen in der Region zu erfassen. Die WOCHE bittet daher um Verständnis.