Unter dem Motte „Mein Jungbrunnen … überleben & genießen – aber wie!?“ laden Lebensstil-Trainer Mr. Posso und Gesundheitsbutler Fredo am Samstag, 25. Juli, um 11 und um 15 Uhr zu einer humorvolle Bildungsreise zu einem richtig guten Leben in den Schaugarten „bellabayer“ in Hartberg ein. Die Protagonisten ließen sich durch die folgenden Prämissen leiten: Bildung und lebenslanges Lernen begleiten uns durch das ganze Leben; Das kann nicht nur glücklich machen, sondern auch das Leben verlängern; Lebensfreude und Humor bilden dazu wichtige Voraussetzungen; Kurztrailer vermitteln einen humorvollen Einstieg und motivieren Interessierte zum Teilnehmen und Mitmachen.

Die Vision der „Jungbrunnen-Protagonisten“ ist es, mit dem „Posso-Bildungsprogramm und dem Jungbrunnen-Bildungskabarett“ in der angespannten unsicheren Jetztzeit , einen positiven Weg der gesunden Selbstverantwortung für jeden Einzelnen aufzuzeigen.