Maschinenring zog Erfolgsbilanz

Der Maschinenpark wurde technisch erneuert; der Bereich erneuerbare Energie weiter ausgebaut.



Der Maschinenring Hartbergerland hat seit seiner Gründung vor rund 15 Jahren als Dienstleistungs- und Serviceorganisation in der Landwirtschaft große Bedeutung gewonnen. Obmann und Geschäftsführer Hannes Windhaber freute sich zur Generalversammlung in der Fachschule Kirchberg am Walde unter anderem LAbg. Hubert Lang und Bezirkskammerobmann Herbert Lebitsch begrüßen zu können.

Beeindruckende Bilanz



„Die Vorteile eines Maschinenringes, wie die Vollmechanisierung des Einzelbetriebes und die Erschließung neuer Einkommenschancen, in den letzten Jahren vor allem durch den Bereich erneuerbare Energie mit Speicherlösungen, gewinnen ständig an Bedeutung“, so Windhaber, der in seinem Bericht eine Erfolgsbilanz präsentieren konnte. Zu den Hauptaktivitäten im abgelaufenen Jahr zählte die technische Erneuerung des Maschinenparks, angekauft wurden unter anderem ein Traktor Fendt 724 sowie mehrere Forstkräne. Für den Fuhrpark wurde auch eine neue Maschinenanlage mit einer 150 kWp Photovoltaikanlage errichtet.

Der Bereich erneuerbare Energie wurde weiter ausgebaut, so wurden im Bereich der Fernwärmeversorgung Heizwerke erworben bzw. bestehende Netze ausgebaut. Um speziell grobes Hackgut erzeugen zu können hat sich der Maschinenring Hartbergerland entschlossen, einen Schneckenhacker für die Versorgung der Holzvergasungs-Anlagen einzusetzen. Auch im Bereich Photovoltaik kann der Maschinenring Hartbergerland große Zuwächse verzeichnen. So wurden neben zahlreichen kleinen Anlagen vor allem Anlagen über 50 kW bis zu 1000 kW realisiert.

Aktuelle Projekte



Zu den Schwerpunkten 2020 zählt die Erweiterung des Maschinenring-Standortes Greinbach um neue Lagermöglichkeiten zu schaffen. Dazu wird ein Nachbargrundstück von ca. 3.500 m² angekauft. In Vorbereitung ist auch die Erweiterung der Holzvergaser-Anlage in Pöllau. Generell wird immer wieder nach neuen Techniken Ausschau gehalten, um die Arbeit in der Landwirtschaft zu erleichtern und Personalengpässe zu kompensieren. Aktuell wird die Anschaffung eines Traubenvollernters und eines Laubbläsers überlegt.

Die Grußredner, an der Spitze LAbg. Lang, gratulierten den Maschinenring-Funktionären und Mitarbeitern zu ihren Leistungen und betonten die ständig steigende Bedeutung von gemeinschaftlicher Arbeit zur Sicherung der Einzelbetriebe.