Ein neuer Kommunal-Aufsitzmäher der Marke Walker ersetzt ab sofort den 14 Jahre alten Walker-Mäher der Stadtgemeinde Hartberg. Der Aufsitzmäher mit 21 PS und leisem Drei-Zylinder-Dieselmotor, der für Pflege- und Mulcharbeiten in den städtischen Parkanlagen und Kindergärten verwendet wird, überzeugt durch seine Wendigkeit, Effizienz, Vielseitigkeit und perfekte Funktionalität. Zur Ausstattung des Multifunktionsfahrzeuges zählen unter anderem der Null-Wendekreis und die Grasfangbox mit hydraulischer Hochentleerung. Der Ankauf erfolgte mit Bedarfszuweisungen aus dem Ressort von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer bei der Firma Grabner in Hartberg. Ausgeliefert wurde der Mäher von Verkaufsleiter Johann Kandlhofer an Bgm. Marcus Martschitsch, Bauhofleiter Franz Kneissl und Gärtnermeister Josef Kogler.