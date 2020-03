Per „Mitfahrbankerl“ ans Ziel

Neue Form der Mobilität im Hartberger Ortsteil Eggendorf vorgestellt.



HARTBERG. Die Bezirkshauptstadt ist ab sofort um ein Mobilitätsangebot reicher: als Ergänzung zum Citybus wurde im Ortsteil Eggendorf, direkt am Dorfplatz, ein so genanntes „Mitfahrbankerl“ aufgestellt. Das Konzept ist ganz einfach: Platz nehmen, gewünschtes Fahrziel, wie zum Beispiel Innenstadt oder Fachmarktzentrum Hatric an der Haltestellentafel auswählen, ein wenig warten und bei der nächstbesten Gelegenheit einsteigen und mitfahren.

Beim „Mitfahrbankerl“ präsentiert sich eine fast vergessene Mobilitätsform in neuem Gewand. Das Mitfahren ist eine kostengünstige und umweltfreundliche Ergänzung zum öffentlichen Verkehr. Und das Beste ist: Es funktioniert oft sogar schneller als man denkt. Erkennbar ist das „Mitfahrbankerl“ an einer Tafel, an der das Wunschziel, gut leserlich für die vorbeifahrenden Autofahrer, aufgeklappt werden kann.

Offiziell eröffnet wurde das „Mitfahrbankerl“ von Bürgermeister Marcus Martschitsch gemeinsam mit den Mitgliedern des Umweltausschusses rund um Obmann Johann Winkler. „Das Mitfahren hat viel Potenzial, wenn man den Verkehr verringern und die Mobilität erhöhen möchte. Bei entsprechendem Erfolg werden wir diese Form der Mobilität auch auf die übrigen Ortsteile ausweiten.“ Weiterer positiver Effekt: die „Hardware“, das Bankerl und die Haltestellentafel, stammen von den Mitarbeitern des gemeindeeigenen Bauhofes. Übrigens: Eine mitfahrende Person ist im Rahmen der Haftpflichtversicherung des Fahrzeuglenkers mitversichert.