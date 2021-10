HARTBERG. Einen unterhaltsamen und klanggewaltigen Konzertabend erlebten die Besucher bei „Vocal & Brass“ in der Stadtwerke-Hartberghalle. Die Brass Big Band Hartberg unter der Leitung von Herbert Monsberger gemeinsam mit Thomas Schleimer (Vocal/Moderation), Miriam Kulmer (Vocal) und Peter Taucher (Sologitarre) gestalteten bereits zum 6. Mal ein einzigartiges Programm.

Beginnend mit der Wiener Philharmoniker Fanfare und der Instrumentalfassung von Innuendo (Queen), folgten Welthits von Ed Sheeran, Paul Anka, Christina Aguilera, Withney Houston, Michael Buble u.v.a. , arrangiert für Brass und Rockband. Miriam Kulmer und Thomas Schleimer zogen das Publikum mit ausdrucksstarken Interpretationen in ihren Bann. Einmal mehr eine Klasse für sich, Peter Taucher auf seiner E-Gitarre mit Europa von Carlos Santana und Little Wing von Jimi Hendriks. Mit humorvoller und informativer Moderation verstand es Thomas Schleimer dem Konzert den passenden Rahmen zu geben und das Publikum zu unterhalten. Die Brass Big Band beendete das offizielle Programm mit Last Call von Otto M.Schwarz, mit Brooklyn und Ich lass für dich das Licht an folgten zwei Zugaben.