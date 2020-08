Eine Leidenschaft, die verbindet

Der vierfache Motocross-Weltmeister Harry Everts war bei Manfred Mock in Obersaifen zu Gast.



Da staunte Manfred Mock, Inhaber der Firma MM Kanalrohrsanierung in Hartl, nicht schleckt, als vor wenigen Wochen sein Handy mit einer unbekannten Nummer läutete. Am anderen Ende „der Leitung“ war nämlich niemand Geringerer als der vierfache Motocross-Weltmeister Harry Everts aus Belgien. Die Motocross-Legende hatte über Umwege erfahren, dass Manfred Mock in seiner Oldtimer-Motorradsammlung auch eine original Puch 250 MC Twin-Carb hat, mit der Everts im Jahr 1975 der erste und einzige Weltmeister auf Puch wurde.

Treffen mit Fritz Grabner



Von diesem Zeitpunkt gingen fast täglich WhatsApp-Nachrichten hin und her und am Donnerstag, 27. August, war es dann soweit. Everts kam mit seinem Wohnmobil die mehr als 1.000 km aus Belgien, um sein Weltmeistermotorrad noch einmal zu sehen und bei dieser Gelegenheit auch persönlich zu signieren. Mit im Gepäck hatte er eine 250er Puch Harry Everts Replica, die ab sofort die Sammlung von Manfred Mock ergänzt. Bei regionalen Weinen und der einen oder anderen flüssigen Hirschbirne wurde stundenlang fachgesimpelt und in Erinnerungen an die früheren Erfolge – dem 250er WM-Titel auf Puch folgten drei 125er WM-Titel auf Suzuki – gekramt. Emotional besonders berührend war die Begegnung mit dem fünffachen Motocross-Staatsmeister Fritz Grabner aus Schölbing bei Hartberg, mit dem sich Everts auf der Rennstrecke des öfteren spannende Duelle geliefert hat.

Wiedersehen ist geplant



Und Harry Everts scheint es im Pöllauer Tal gefallen zu haben, für Ende September wurde bereits der nächste Besuch vereinbart. Und dann gleich für mehrere Tage, geplant ist auch ein Ausflug auf die Wagenranch-Motocrossstrecke in Strallegg, wo er persönlich einige Runden drehen will.