Die U9 der Juniors Hartberg verbuchte mit ihren beiden Trainern Thomas Unger und Christian Herbst beim U9 Cup in Köln einen tollen internationalen Erfolg. Nach sechs Siegen in Folge in den beiden Vorrundengruppen zog man ins Finalturnier der besten 20 Teams ein. Hier belegte man vorerst in einer Gruppe mit Top-Teams wie RB Leipzig, PAOK Saloniki, Royal Antwerpen und FSV Mainz 05 mit zwei Siegen und zwei Remis den zweiten Platz und qualifizierte für das 1/4Finale. Hier kam es zum Aufeinandertreffen mit Juventus Turin. Nach 15 Minuten regulärer Spielzeit stand es sensationell 1:1 und es kam zum 9m schießen. Dieses war an Spannung kaum zu überbieten und endete denkbar knapp und sehr bitter für die Juniors mit 10:9 für die Italiener, die das Turnier auch im Finale gegen FC Brügge mit 4:0 gewinnen konnten. Die Juniors belegten am Ende Rang sechs unter 72 teilnehmenden Mannschaften - ein Mega-Erfolg, auf den man schon mächtig stolz sein kann.