Der Ilzer SV lag beim Abruch der Meristerschaft wegen der Corona Pandemie auf Platz 14 in der Fußball Landesliga. In der kommenden Saison möchte man mit dem Abstieg vom Start weg nichts zu tun haben. Da kam die Verpflichtung des Top-Talentes Jan Ostermann gerade recht. Jan ist der Sohn vom Trainer des Ilzer SV Werner Ostermann. Er war mit seinen 20 Jahren bereits Kapitän bei den Sturm Amateuren und soll künftig im Ilzer Mittelfeld Regie führen. "Jan ist ein Spielmachertyp, das ist das, was wir brauchen. Wir haben in unserem Kader zehn junge, hoffnungsvolle Kicker aus der Region. Von denen wird bestimmt der eine oder andere im Laufe der Saison den Sprung in die Startelf schaffen", sagt der Sektionsleiter des Ilzer SV Karl-Heinz Salchinger.