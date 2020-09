Lehrlingshaus Hartberg wurde zur Sporthochburg

HARTBERG. Während das Lehrlingshaus von September bis Ende Juni den Schülern der Landesberufsschule Hartberg als Unterkunft dient, wird es in den Sommermonaten zunehmend von Sportvereinen aus ganz Österreich für Trainingslager genutzt. „Trotz Umbaus konnten wir heuer in den Ferien rund 400 Sportler begrüßen“, freut sich der Leiter des Lehrlingshauses Hartberg Dir. Wolfgang Kampl. So waren unter anderem der Österreichische Volleyballverband, UAB Wien, VCU Wiener Neustadt, VV Döbling, USC Waidhofen an der Ybbs und auch der TSV Hartberg Volleyball zu Gast. Alle Sportgruppen wurden mit Vollpension verköstigt, Das vorgegebene COVID 19 Hygienekonzept des Bundesministeriums mit Abstandsregeln, regelmäßigem Desinfizieren, halber Belegung der Zimmer (Zweier-Belegung), Maskenpflicht bei der Essensausgabe und im Speisesaal, fixe Sitzordnung beim Essen und personenbezogene Duschen wurde zu 100 Prozent umgesetzt.