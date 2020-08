Meisterschaftsstart in der Unterliga

Am kommenden Freitag, 28. August, startet die Meisterschaft in der Fußball Unterliga Ost. Der USC bad Blumau empfängt um 19.00 Uhr SC Elin Weiz II, um die selbe Zeit ist Sonnhofen beim SV Groß Steinbach zu Gast. Am Samstag, 29. August, muss der SC Burgau zum Auswärtsmatch nach Strallegg. Alle drei Teams gehen mit Zuversicht in die kommende Punktejagd.