St. Pölten holt U8 Turniersieg

Mit SKN St. Pölten sicherte sich in der U8 die am weitesten angereiste Mannschaft den Sieg beim Nachwuchshallenturnier der Juniors Hartberg. Platz zwei ging an Donau Wien vor dem GAK und Scheiblingkirchen/Wart. Platz fünf ging an die Juniors Hartberg. Der genaue Endstand ist auf der Bildergalerie zu sehen.