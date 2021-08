Staatsmeisterschaften im Feldbogenschießen in Vorau

Der ÖBSV veranstaltet vom 13. bis 15. August in Vornholz, Gemeinde Vorau, in Zusammenarbeit mit dem BSC Edelweiß Hartberg die Österreichischen Staatsmeisterschaften und die Österreichischen Meisterschaften im Feldbogenschießen. Organisationsleiter ist Florian Zitz vom BSC Edelweiß Hartberg. Der Hartberger Bruno Kobath sitzt im fünfköpfigen Schiedsrichterteam.

Am Anreisetag, dem 12. August, gibt es von 16 bis 19 Uhr ein freies Training sowie die Anmeldung und die Bogenkontrolle. Wettkampfbeginn ist am 13. August um 07.45 Uhr mit der Quali im Mixed Teambewerb. Am 14. August folgen die Mannschaftsbewerbe. Am 15. August stehen die Finalbewerbe am Programm, das Einzelfinale für 14.30 Uhr geplant, anschließend findet ab 16.30 Uhr die Siegerehrung statt.