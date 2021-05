Beim TSV Prolactal Hartberg kann man mit Stolz auf die abgelaufene Saison zurückblicken. Man hat zwar die Meisterrunde knapp verpasst, aber mit 29 Zählern die meisten Punkte in den drei Jahren Bundesliga erkämpft. Zuvor waren es unter Trainer Markus Schopp 26 bzw. 28 Punkte. Die Trainerfrage steht momentan auch im Mittelpunkt vieler Verhandlungen des TSV. "Zuerst muss die Trainerfrage gelöst sein, denn dieser soll dann nach unseren Möglichkeiten den endgültigen Kader zusammenstellen", sagt Sportdirektor Erich Korherr. Die ersten Gespräche mit Markus Schopp brachten kein Ergebnis, eine Endscheidung soll in den nächsten Tagen fallen. Im Hinblick auf die kommende Saison möchte man das Budget von fünf Millionen Euro halten. "Großer Dank gilt unseren treuen Sponsoren. Sie haben uns im schwierigen Coronajahr die Treue gehalten und werden es bestimmt auch in der kommenden Saison wieder tun", zeigt sich TSV Hartberg Sportchef Korherr optimistisch.