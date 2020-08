Die ehemalige Logo-Mitarbeiterin Alexandra Lueger führt mit ihrem Mann Christoph das Hartberger "Babyland" von Traditionsunternehmen Logo Wohnideen am neuen Standort weiter. Eröffnet wird Ende September.

Ende Juni schloss das beliebte Hartberger Traditionsunternehmen "Logo Wohnideen zum Mitnehmen" nach 24 Jahren seine Pforten. Während in den Räumlichkeiten des ehemaligen Möbelmitnahmemarktes Logo an der B 54 ein Möbelix seine neue Heimat finden soll, wird auch das Babyland weitergeführt.

Die ehemalige Logo-Mitarbeiterin Alexandra Lueger und ihr Gatte Christoph haben sich entschieden, das Fachgeschäft von Familie Strecker zu übernehmen und jenes - zwar an einem neuen Standort, aber im bewährten Babyland-Stil - weiterzuführen. Die Umbauarbeiten für den Einzug bei Familie Schaffler, neben "Abex Odörfer Haustechnik", gleich auf der gegenüberliegenden Straßenseite, laufen auf Hochtouren.

Von Babyausstattung bis Stillmode

Die Eröffnung ist Ende September geplant. Gemeinsam mit zwei ehemaligen Logo-Mitarbeiterinnen setzt Lueger auf das bestens erprobte und von den Kunden geschätzte Babyland-Konzept mit fachlicher Beratung und einem breiten Sortiment für werdende Mütter, Babys und Kleinkinder. "Von Kinderwägen über Babyausstattung bis Mode von 0 bis 4 Jahren, bei uns bekommt man alles aus einer Hand zu einem passenden Preis-Leistungsverhältnis", betont Lueger. Neu im Sortiment sind Umstands- und Stillmode. Daneben wird es auch monatliche Schwerpunkte wie Trage- oder Stillberatung geben.

Die Öffnungszeiten ab Ende September stehen bereits fest: Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 17 Uhr. Produkte können schon jetzt reserviert werden. Nähere Infos unter 0664 916 08 02.