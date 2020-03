Erro Moto präsentierte die Top-Neuheiten 2020

ST. JOHANN IN DER HAIDE. Mit der traditionellen Hausmesse startete der Zweiradspezialist Erro Moto in St. Johann in der Haide in die neue Saison. Präsentiert wurden die Modelle 2020 der Marken Suzuki und Aprilia, die neuen Vespa-Modelle 2020, Mopeds und Roller (Piaggio, Derbi, Kymco), Quads und ATV (CF Moto, Kymco). Zu sehen waren auch die einzigartigen „Honda Gold Wing-Trikes“, die von den Erro Moto-Spezialisten mit österreichischer Exklusiv-Lizenz gebaut werden. Dazu gibt es auch einen Honda Gold-Wing-Zubehörshop inklusive Bekleidung sowie den Online-Shop www.chromteile.at. Alle Informationen unter Telefon: 03332/65 4 40 bzw. auf der Homepage www.erromoto.at