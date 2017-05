Bezirksversammlung des Roten Kreuzes Hartberg

05.05.2017, 11:45 Uhr

Klaus Mrak dabei mit Verdienstmedaille in Gold des Österreichischen Roten Kreuzes ausgezeichnet.

Im Kultursaal der Bezirkshauptmannschaft in Hartberg fand die diesjährige Bezirksversammlung des Rotkreuz-Bezirkes Hartberg statt. Der Bezirksstellenleiter Klaus Mrak, konnte dazu, neben zahlreichen Rot-Kreuz-Mitarbeitern, auch unter anderen Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer sowie NAbg. Klaus Uwe Feichtinger begrüßen. Zudem war der Präsident des Roten Kreuzes Steiermark, Werner Weinhofer, der Einladung gefolgt.Mrak und Bezirksgeschäftsführer Direktor Alfred Gigler freuten sich an diesem Abend wieder zahlreiche freiwillige, neue Mitarbeiter in ihrem Kreis begrüßen zu dürfen. Es folgten eine Vielzahl von Beförderungen und Auszeichnungen der ehrenamtlichen Mitarbeiter.Hervorzuheben sind dabei vor allem Mario Trenker, der die die Stundenspange in Gold für 11.000 ehrenamtliche Dienststunden bekamen. Sowie Raimund Pickl, der das Verdienstzeichen des Rotkreuz-Landesverband Steiermark in Gold erhielt.Klaus Mrak und Alois Stumpf bekamen die Verdienstmedaille in Gold des Österreichischen Rotenkreuzes überreicht.Das Rote Kreuz in Hartberg hat auch im vergangenen Jahr wieder imposante Zahlen vorzuweisen.Im Jahr 2016 haben über 7.300 Patienten die Hilfe des Roten Kreuzes erfahren. Von den rund 24.900 Hilfeleistungen waren 5286 Rettungseinsätze und 1.155 Notarztrettungseinsätze, was insgesamt rund 6.400 Akutfahrten bedeutete.Die 334 freiwilligen Mitarbeiter leisteten im vergangenen Jahr rund 74.600 ehrenamtliche Dienststunden.