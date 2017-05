Bildergalerie: Jahrhunderte alte Braukultur mit neuem Charme

01.05.2017, 08:44 Uhr

Bei der dreitägige Eröffnungsfeier des Braugasthaus Fürstenbräu "hopfte" mit Musik und jeder Menge Bierkreationen das Herz so richtig.

Ein Zelt, ein Fest - ein Zeltfest. Drei Tage und zwei Nächte lud das Team des Braugasthaus Fürstenbräu mit einem spektakulären Rahmenprogramm zum großen Eröffnungsfest nach seinem Umbau mit Freunden, Wegbegleiter und Partnern.Besondere Speisen, herausragende Bierkultur mit Bierdegustation und ganz viel Musik regionaler Sänger und Bands warteten im vollen Festzelt auf alle Gäste. Unter die Gratulanten mischten sich neben Bürgermeister Werner Gutzwar, auch Tourismusvorsitzender Josi Thaller, Stadtrat Horst Himler sowie Landtagspräsident a.D. Prof. Franz Majcen.

Da war Musik drin!

Ein Maskottchen ist gefunden

Bühne frei für junge Künstler und Musiker hieß es beim großen Bierkistl-Singen. Auch die Übersbacher, die Beislband, die Chornissen sowie die Tea Factory sorgten ebenso für soundreiche Tage und Nächte, wie die Fürstenfelder Stadtkapelle, "Krenn Pauli & Sperrmüll Franz", DJ Robert Fenz und "Me and my Monkey". Die Fidelen Jungsteirer versetzten die Festgäste in "Schuhplattler-Stimmung".Im Rahmen des Festaktes wurde am dritten Tag auch die Gewinnerin des Maskottchen-Malwettbewerbes gekürt. 123 Kinder haben sich künstlerisch daran beteiligt, um den kleinen "Fürsti" entstehen zu lassen. Gewonnen hat Lena Schnitzer. Sie darf sich über einen Tageseintritt im Tierpark Herberstein und ein Geburtstagsessen für sich und neun Freunde im Fürstenbräu freuen.