Florianifeierlichkeiten der Feuerwehren des Abschnitt in Ilz

14.05.2017, 18:29 Uhr

So auch am letzten Sonntag in Ilz, wo sich zahlreiche Feuerwehrkameraden des Abschnitt Ilz unter ihren Abschnittsbrandinspektor Hermann Peindl beim Feuerwehrhaus Ilz versammelten um gemeinsam mit der Pfarrbevölkerung einen Festgottesdienst mit Dechant und Feuerwehrkurrat Peter Rosenberger zu feiern.Denn Abschluss dieser Florianiveranstaltung bildete ein Frühschoppen mit dem Musikverein Ilz ,der von der Wehr Markt Ilz unter ihren Kommandanten Hauptbrandinspektor Andreas Kundegraber mit seinen Mannen bestens organisiert wurde.