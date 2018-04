Hainersdorfer Volksschülern liegt Umweltschutz am Herzen

25.04.2018, 16:58 Uhr

Umweltschutz am Stundenplan: Schüler führen ein Umwelttagebuch, machen Projekte und beteiligten sich beim Steirischen Frühjahrsputz.

HAINERSDORF. Den Kindern und Lehrerinnen der VS Hainersdorf liegt der Umweltschutz besonders am Herzen. Aus diesem Grund haben sie das Thema gleich zum Schwerpunkt in diesem Schuljahr gemacht. Neben Projekttagen in Kooperation mit dem Klimabündnis Steiermark folgte die Teilnahme am großen steirischen Frühjahrsputz. Mit viel Elan wurde der Müll von den Gehwegen in Hainersdorf entfernt. Begleitet wurden die Kinder beim Säubern des Ortes von Schulhund "Hank". Auch das Pflanzen eines Nussbaumes im Schulgarten war für die Kinder ein besonderes Erlebnis. Neben dem Sauberhalten des Schulhofes und dem achtsamen Umgang mit der Natur, hat jedes Kind außerdem ein "Umwelttagebuch", um seine persönlichen Beiträge zum Umweltschutz aufschreiben und zeichnen zu können. Am Ende des Schuljahres werden die Kinder von ihren Lehrerinnen - aufgrund ihres tollen Einsatzes - zu "Umweltschutzprofis" gekürt. Auf der Homepage der VS Hainersdorf wird man über aktuelle Beiträge zu den unterschiedlichen Umweltprojekten informiert.