Branddienstleistungsprüfung erfolgreich gemeistert!

20.04.2018, 08:25 Uhr

Erstmals traten gleich zwei Gruppen der Feuerwehr Pöllau zur Branddienstleistungsprüfung in Bronze an. Der Hautpbewerter HBI Erich Schwarz konnte neben den beiden Bewertern ABI d.F. Josef Oswald und HBI a.D. Karl Propst zur Prüfung Bereichskommandanten OBR Johann Hönigschnabel, ABI Stefan Prinz, den Vizebürgermeister von Pöllau Josef Pfeifer und Vizebürgermeister von Pöllauberg Karl Käfer begrüßen.

Nach der Standeskontrolle wurde mit der Abnahme der Gerätekunde und des theoretischen Teils begonnen. Anschließend wurde die Einsatzübung, bei der ein Brand angenommen wurde, durchgeführt. Alle 13 teilnehmenden Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Pöllau, konnten das begehrte Abzeichen erfolgreich ablegen.Großer Dank gilt den beiden Ausbildnern HLM Hermann Doppelhofer und HFM Marco Rosenmaier, die die Kameraden auf diese Prüfung vorbereitet haben.Da die heute abgelegte Prüfung in Pöllau die letzte war, bei der Johann Hönigschnabel in seiner Funktion als Oberbrandrat anwesend war, wurde ihm im Anschluss für seinen Einsatz gedankt und ein kleines Präsent von seinen Bewertern als Dankeschön für die hervorragende Zusammenarbeit in den letzten Jahren überreicht.