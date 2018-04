23.04.2018, 16:42 Uhr

Café der Begegnungen am 4. Mai ab 16 Uhr

Nach längerer Pause findet heuer wieder ein Café der Begegnungen gemeinsam mit Asylwerbern und Asylberechtigten aus Dienersdorf und Umgebung statt. Besondere Gäste und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sollen viele Gästen zu einem Besuch im Café verlocken.

Am Freitag, 4. Mai, ab 16 gibt'sim Kulturhaus Kaindorf Kaffee, Kuchen und Spiele, sowie Säfte von Biobauern aus der Region. Um 17.30 Uhr wird Beate Reiß Kreistänze präsentieren, alle Gäste sind zum Mittanzen eingeladen. (www.gutgebunden.at). Am frühen Abend gibt es als Abschluss des Cafés ein Konzert aus "Tausend und einer Nacht" von der iranischen Sängerin und Daf-Spielerin Zhila Mirshafiei und Shahab Kashmari an der Geige.

Nähere Informationen: ZUSAMMENLEBEN, Plattform zur Integration, Sabine Sindler-Maierhofer, Maria Loidl, Tel.: 0664/73971845 bzw. 0676/87428912.

