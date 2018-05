Geonomic-Wettbewerb am Gymnasium Hartberg

04.05.2018, 07:36 Uhr

Die Ziele dieses Wettberbs sind, die Neigungen, Interessen und Fähigkeiten von Schülern der AHS-Oberstufe speziell zu Wirtschafts- und Europathemen zu fördern sowie die fachspezifische und methodische Kompetenzen der Schüler zu stärken und sie damit zu befähigen, am Aufbau einer menschenwürdigen Gesellschaft, einer intakten Umwelt und einer nachhaltigen Wirtschaft mitzuwirken. Die Inhalte des Wettbewerbs orientieren sich an den drei methodischen bzw. drei fachspezifischen Kompetenzbereichen des Geographie- und Wirtschaftskundelehrplans. Diese Kompetenzen konnten die Schüler an Themenbereichen der 5. und 6. sowie des ersten Semesters der 7. Klasse beweisen.