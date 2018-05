01.05.2018, 09:14 Uhr

31 Jungjäger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld bestanden den jüngsten Jagdkurs im Stift Vorau.

Um insgesamt 31 Jungjäger reicher ist der Jagdbezirk Hartberg-Fürstenfeld. Die angehenden Waidfrauen und Waidmänner haben nach ihrem Kursbesuch im Stift Vorau, die sogenannte „Grüne Matura“ bestanden und führen nun das Brauchtum einer der ältesten Zünfte weiter. Gefeiert wurde der erfolgreiche Kursabschluss gemeinsam mit Bezirksjägermeister Franz Gruber, Erwin Kutschera als Vertreter der Bezirksverwaltungsbehörde, Bezirksförster Stefan Schweighofer und Kursleiter Karl Reiß im Wirtshaus Friedrich in Geiseldorf; Hausherr Andreas Friedrich war auch selbst unter den „grünen Maturanten“.Vermittelt wurde ein umfangreiches Wissen über die gesamte Artenvielfalt der heimischen Fauna und Flora, von Bären und Wölfen und Singvögeln bis zu Nadel- und Laubbäumen sowie Sträuchern. „Ich gehe jetzt mit einem ganz anderen Bewusstsein durch den Wald“, so Margit Krobath aus Hartberg, eine der Kursteilnehmerinnen.Die Wildökologie, das Wissen über den Lebensraum der Wildtiere in Verbindung mit Biodiversität, setzt auch fundierte Kenntnisse über die heimische Land- und Forstwirtschaft voraus. Das umfassende Jagdwissen wurde von insgesamt 17 Vortragenden der Zweigstelle Vorau des Steirischen Jagdschutzvereines praxisnah vermittelt. „Die wichtigste Aufgabe der Jäger ist die Erfüllung der Pflichten, die von Land- und Forstwirtschaft vorgegeben werden, gleichzeitig gilt es alle Gesetze der Steirischen Jägerschaft einzuhalten“, so Bezirksjägermeister Franz Gruber, der allen erfolgreichen Kursteilnehmern zur bestandenen Prüfung gratulierte.Offiziell angelobt werden die Jungjäger im Rahmen der Bezirkshubertusfeier, die Anfang November stattfinden wird.