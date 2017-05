Neudau: Feuer am Platz

02.05.2017, 09:06 Uhr

Traditionell am Vorabend des 1. Mai veranstaltete die SPÖ-Neudau auch heuer wieder „Feuer am Platz“ am gut gefüllten Hauptplatz Neudau.

Bereits am Nachmittag tummelten sich zahlreiche Kinder in der Hupfburg und hatten ihre große Freude mit Barbara Verban, Karina Himmler und Doris Lang beim Kinderschminken und Würstel essen. Live-Musik sorgte für die musikalische Gestaltung des Tages. Höhepunkt des Abends war schließlich der Besuch von AK-Präsident Josef Pesserl, der in seiner Rede die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der heutigen Zeit sowie die soziale Ausgewogenheit und Gerechtigkeit betonte. Zufrieden zeigte sich auch SPÖ-Ortsvorsitzender LAbg. Bgm. Wolfgang Dolesch: „Mich freut die gute Stimmung an diesem Abend sehr, und dass unsere Veranstaltung von der Bevölkerung auch heuer wieder absolut gut angenommen wurde und neben den Funktionären auch viele Freiwillige mitgeholfen haben. Neben dem Festlichen gedenken wir am 1. Mai außerdem auch jener Frauen und Männer, welche in früheren Jahren ihr Leben für die Demokratie, das Wahlrecht und auch die heutigen arbeitsrechtlichen und sozialpolitischen Errungenschaften geopfert haben. Vieles, was wir heute als selbstverständlich betrachten, musste über viele Jahrzehnte erst hart von der Sozialdemokratie zum Wohle von Vielen erkämpft werden und ist auch heute weder ein Naturgesetz noch unantastbar.“