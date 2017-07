Neuer Präsident für Fürstenfelds Rotarier

19.07.2017, 15:11 Uhr

Gerd Bauer leitet ab sofort für ein Jahr die Geschicke des Rotary Club Fürstenfeld.

Zur Person:

Im Juli hat für die weltweit 1,2 Millionen Rotarierinnen und Rotarier ein neues Charity-Jahr mit neuen Präsidentinnen und Präsidenten begonnen.Auch beim Rotary Club Fürstenfeld hat die Unternehmerin Renate Schuch an den Leitenden Angestellten Gerd Bauer, das Ehrenamt des Präsidenten übergeben.Nach zwei Damen als Präsidentinnen, folgt nun wieder ein Mann an die Spitze der 27 Damen und Herren des Rotary Clubs Fürstenfeld. „Mein Team und ich haben ein arbeitsintensives Jahr vor uns, auf das wir uns schon sehr freuen. Gemeinsam planen wir eine ganze Reihe von karitativen Projekten, wobei das Weihnachtskonzert mit den Freibergern in der Fürstenfelder Stadthalle das Highlight im Jahr 2017 werden wird", freut sich der neue Präsident auf ein spannendes Amtsjahr.Die Mitglieder des RC Fürstenfeld kommen vorrangig aus dem Gebiet des ehemaligen Bezirks Fürstenfeld, sowie der burgenländischen Bezirke Güssing und Jennersdorf.- Gerd Bauer ist verheiratet und Vater dreier Kinder- wohnhaft in Fürstenfeld - Ortsteil Altenmarkt- tätig im Personalwesen der Merkur Versicherung.