Trachtenspezialist Gössl mit neuem Shop in Fürstenfeld

26.04.2017, 07:30 Uhr

Trachten für jeden Geschmack findet man beim Trachtenspezialist Gössl in Fürstenfeld.

Trachtenliebhaber in Fürstenfeld haben Grund zur Freude. Am 3. März 2017 feierte der Salzburger Trachtenspezialist Gössl offiziell die Eröffnung des neuen Shops in der Bismarckstraße 14a in Fürstenfeld.Geschäftsinhaberin Yvonne Rottenmanner glaubt an Fürstenfeld als neuen Standort: "Unsere kulturelle Identität ist zukunftsfähig und mein Gössl Geschäft wird ein Fixpunkt für alle sein, die ein besonderes Einkaufserlebnis und hochwertige Tracht wünschen."

Trachten nach jedem Geschmack

Öffnungszeiten:

Donnerstag im Trachtengwand

Ob elegante Trachtenanzüge und wunderschöne Dirndl für festliche Anlässe, Hemden und Blusen für das Berufsleben oder die bewährte Lederhose für Alltag und Kirtag - hier finden alle etwas nach ihrem Geschmack.Mo bis Fr.: 9.00 - 12.30 Uhr und 14.30 - 18.00 Uhr ; Sa: 9.00 - 12.30 UhrJeden ersten Donnerstag im Monat lädt Gössl Fürstenfeld zum Trachtengwand-Donnerstag: Gustieren, schmöckern und einkaufen bis 20.00 Uhr.Genießen Sie Ihren Feierabend in gemütlicher Atmosphäre bei einer prickelnden Erfrischung.Weitere Informationen unter Tel: 03382/93051 oder www.goessl.com