26.04.2017, 13:53 Uhr

Verbesserung bei Gleichbehandlung

Nach wie vor sind in der Steiermark Frauen in vielen Bereichen benachteiligt. Das zeigt der aktuelle Tätigkeitsbericht der Gleichbehandlungsbeauftragten des Landes. Im Vergleich zu den letzten Jahren gibt es aber auch Verbesserungen. Für die Gleichbehandlungsbeauftrage des Landes, Sabine Schulze-Bauer, ist es der bereits fünfte Tätigkeitsbericht, so dass sie noch deutlicher verfolgen konnte, was sich in den vergangenen Jahren zum positiven entwickelt hat und was nicht.

Von 2014 bis 2016 wurden insgesamt 1.125 Beratungen durchgeführt, die Anfragen zur Gleichbehandlung im Bereich Beschäftigung gehen zurück. 169 Anfragen gab es im gesamten Berichtszeitraum etwa, was das Geschlecht betrifft, 104 Anfragen betrafen den Bereich Behinderungen - wobei im Vorjahr die Zahl der Anfragen in diesen Bereichen auf ein Drittel sank.

