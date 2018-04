Junge ÖVP Bad Blumau will für frischen Wind sorgen

23.04.2018, 14:08 Uhr

Junge ÖVP gründete neue Ortsgruppe in Bad Blumau. Florian Titz wurde zum Obmann gewählt.

BAD BLUMAU. In Anwesenheit von Landesobmann LAbg. Lukas Schnitzer und Bgm. Franz Handler konnte in Bad Blumau eine neue Ortsgruppe der Jungen ÖVP im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gegründet werden. Zum ersten Obmann wurde Florian Titz gewählt. Die Junge ÖVP ist im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld die größte politische Jugendorganisation mit rund 1.500 Mitgliedern. „Das Selbstverständnis der Jungen ÖVP ist es, aktiv Verantwortung für eine generationengerechte und zukunftsweisende Gemeindepolitik zu übernehmen“, zeigt sich Schnitzer erfreut über die neue Ortsgruppe.Schon im Hinblick auf die nächste Gemeinderatswahl sei das Ziel der Jungen ÖVP im Bezirk die Anzahl der Gemeinderäte unter 35 Jahren zu erhöhen, um für frischen Wind in den Gemeindestuben zu sorgen. In der Gemeinde Bad Blumau gibt es bereits zwei Gemeinderäte unter 35.Der neue Vorstand rund um Florian Titz wird sich mit großem Engagement auf kommunaler Ebene mit der Umsetzung neuer Ideen und Visionen für Bad Blumau einbringen. Auch Bgm. Franz Handler sicherte die volle Unterstützung für die neue Ortsgruppe und deren Vorschläge zu.