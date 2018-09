Äußerst unglückliche Hartberg Niederlage

23.09.2018, 12:18 Uhr

Nach eine fragwürdigen Elferentscheidung ging Hartberg in St. Pölten als 0:3 Verlierer vom Platz.

Das war eine bittere Niederlage für den TSV Prolactal Hartberg, denn die Oststeirer dominierten das Match in St. Pölten. Nach gut einem halben Dutzend guten Möglichkeiten fiel die Vorentscheidung in den Minuten 36 bis 39. Tadic ließ für Hartberg nach Iealpass von Siegl eine tolle Chance ungenützt. Im Gegenzug rangelten sich Pak und der Hartberger Huber in den Strafraum, der Koreaner kam zu Fall und Schiri Jäger entschied auf Elfer, den Gartler zum 1:0 für die Hausherren verwandelte. Dazu kassierte Huber auch noch "Rot". Als Hartberg alles in die Offensiver investierte, konterte St. Pölten gut und es hieß am Ende 3:0 für die Niederösterreicher. "In Summe haben wir ein gutes Match abgeliefert, leider ließen wir auch diesmal zu viele Chancen ungenützt. Gegen die Wiener Austria wollen wir am kommenden Sonntag ab 14.30 Uhr unsere guten Leistungen der letzten Wochen bestätigen und die Chancen in Tore ummünzen", sagt Pressesprecher Roland Puchas.