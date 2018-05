01.05.2018, 05:13 Uhr

Maria Weinzettl leitet den Lauftreff Heiltherme Bad Waltersdorf; gelaufen wird jeden Mittwoch.

Start vor der Heiltherme

„Regelmäßige Bewegung ist für mich ein echtes Lebenselixier“, so Maria Weinzettl, die seit rund einem Jahr den Lauftreff Heiltherme Bad Waltersdorf leitet. Und die „Läuferin aus Leidenschaft“, beruflich an der Thermenrezeption tätig, kann diese Aussage nachhaltig untermauern, hat sie doch unter anderem die Marathons in Wien, Florenz, Athen und Verona erfolgreich absolviert.Beim Lauftreff in der Heiltherme stehen aber nicht Spitzenleistungen, sonder in erster Linie die Freude an gemeinsamer und gesunder Bewegung im Vordergrund. Treffpunkt ist jeden Mittwoch um 17.30 Uhr im Heiltherme-Fitnessraum „Queenax“ zum gemeinsamen Aufwärmen; Start zum Laufen ist um 18.30 Uhr direkt beim Eingang zur Heiltherme. „Gelaufen wird in vier Gruppen von den Einsteigern bis zu den Marathonläufern, dazu gibt es eine Nordic Walking- und eine Smovey-Gruppe; alle Gruppen werden von Trainern geführt“, so Maria Weinzettl.Nach der rund einstündigen Laufeinheit wartet auf die Teilnehmer noch ein ganz besonderes „Zuckerl“. Der Eintritt in die Heiltherme inkl. Sauna kostet für die Teilnehmer am Lauftreff nur 10 Euro; ein Angebot von dem gerne Gebrauch gemacht wird. Die Teilnahme am Lauftreff selbst ist kostenlos.

Rund 30 bis 40 Läufer

Zurzeit sind es rund 30 bis 40 Laufbegeisterte, die sich jeden Mittwoch treffen, „die jüngsten Läufer sind unter 20, die ältesten über 60 Jahre alt“, so Maria Weinzettl, die alle „Couch-Potatoes“ zum Mitmachen einladen will: „Ich freue mich über jedes neue Gesicht, das ich bei unserem Lauftreff sehe.“Lauftreff Heiltherme Bad Waltersdorfjeden Mittwoch; 17.30 Uhr Circle-Training; 18.30 Uhr Start zum Laufen vor der Heiltherme; vier geführte Gruppen vom Einsteiger bis zum Marathonläufer; eine Gruppe Nordic Walking; eine Gruppe Smovey-Ringe;im Anschluss (ca. 19.30 bis 22 Uhr) Entspannung in der Heiltherme inkl. Sauna um nur 10 EuroInfos direkt in der Heiltherme bzw. unter Tel.: 03333/5000