Traumstart für Hartberg

21.07.2017, 20:37 Uhr

Mit einem 1:0 Sieg in Wattens legte Aufsteiger Prolactal Hartberg in der Ersten Liga einen perfekten Start hin.

Erste Liga Neuling TSV Prolactal Hartberg setzte seine Erfolgsserie nach dem Meistertitel in der Regionalliga und dem überlegenen 5:0 Sieg im ÖFB Cup mit einem 1:0 Erfolg in Wattens fort. Die Entscheidung fiel früh, denn Topscorer Dario Tadic drückte das Leder bereits in der 3. Minute nach schöner Vorarbeit von Heil und Gremsl zum zum siegbringenden Treffer ins Netz. Danach kontrollierte Hartberg das Spielgeschehen. Die Tiroler mussten bei guten Hartberg Konterangriffen immer wieder die Notbremse ziehen. Die logische Folge war die Gelb/Rote Karte für den Wattener Prantner (63.). Das war praktisch die Vorentscheidung, denn in der numerischen Überlegenheit spielten die Oststeirer den Sieg sicher heim. Am kommenden Freitag, 28. Juli, empfängt Hartberg um 18.30 Uhr den FAC.