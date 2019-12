SÖLDEN/MIEMING. Am 28. Dezember kam es zu zwei Verkehrsunfällen im Bezirk Imst. In Sölden fuhr ein Autolenker auf ein anderes Auto auf. Dabei wurden fünf Personen verletzt. In Mieming überschlug sich ein Auto.

Auffahrunfall in Sölden



Am 28.12.2019 gegen 10:15 kam es im Gemeindegebiet von Sölden auf der Ötztalstraße zu einem Auffahrunfall. Auf Höhe Kilometer 34 mussten mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten. Ein 21jähriger Autolenker bemerkte dies zu spät. Er versuchte sein Auto zu bremsen, jedoch konnte er nicht verhindern, auf das Ende der Fahrzeugkolonne aufzufahren. Aufgrund des Aufpralls schob er den vorherigen PKW auf das Auto vor ihm.

Dabei wurden die drei Pkw stark beschädigt. Fünf Fahrzeuginsassen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden von der Rettung zur ärztlichen Behandlung nach Sölden gebracht.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am gleichen Tag gegen 16:30 kam es auf der Mieminger Straße in Höhe Kilometer 7,6 zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss. Ein 60jähriger Autolenker kam von der Fahrbahn ab und gelangte rechts über das Bankett hinaus. Er fuhr über die Straßenböschung in ein angrenzendes Feld, wo sich das Fahrzeug überschlug und am Dach liegend zum Stillstand kam.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der Lenker blieb unverletzt. Ein Alkotest verlief positiv. (Über ein Promille.)

