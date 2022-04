Wie bereits berichtet hat die 70-jährige Susan Hausberger wieder eine Tour für einen guten Zweck erfolgreich beendet. Dieses Mal ist sie in 7 Tagen den "Camino Portugués por la Costa" von Porto nach Santiago de Compostela - eine Strecke von offiziell 280 Kilometer - gefahren.

Regionaut: Susan, wir sind von dir längere Etappen gewöhnt. Warum dieses Mal so kurz?

Susan: Nachdem ich eineinhalb Jahre mit dem E-Bike unterwegs war, war es für mich als inzwischen 70-jährige eine Riesenherausforderung, wieder mit dem nicht-motorisierten Rad diese Strecke zu fahren. Ich hatte Zeit genug und wollte meine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen.

Regionaut: Durch diese Aktion erhoffst dir Spenden für die Ukrainehilfe zu sammeln. Warum sollte man dir die Spenden geben, anstatt sie direkt zu bezahlen?

Susan: Oft hat man nur ein kleines Budget und will keinen großen Betrag Spenden. Man schämt sich vielleicht oder findet es lächerlich, einen einstelligen Eurobetrag zu überweisen, aber jede Kleinigkeit zählt! Ich bin 320 Kilometer gefahren und habe ausgerechnet, dass wenn mir 100 Leute mit nur 1 Cent pro Kilometer (also ca. € 3) unterstützen, ich einen Betrag von € 300 sammeln würde, worauf ich dann selbst € 300 legen will.

Wer für diese Aktion Spenden möchte, möge sich mit Susan unter

healyourlife@hausberger.at in Verbindung setzen.

Die Aktion läuft noch bis 22. April. Dann will Susan den Betrag an die Ukrainehilfe weiterleiten, denn diese Familien benötigen dringendst unsere Hilfe. Danke!