INNSBRUCK. Zu einem Wechsel kam es mit Jahresbeginn in der Leitung des Bischöflichen Sekretariats der Diözese Innsbruck. Der Igler Josef Baittrok folgte auf Michael Schallner, welcher die Leitung „Zentraler Dienst Personal" in der Diözese Innsbruck übernommen hat.



Engagiertes Mitglied der Pfarrgemeinde Igls

Josef Baittrok maturierte an der „Höheren Bildungslehranstalt für wirtschaftliche Berufe" (HBLA) in der Ferrarischule Innsbruck, mit dem Schwerpunkt „Kulturtouristik“. Es folgten zwei Orientierungssemester in Politikwissenschaften sowie der Abschluss in Betriebswirtschaftslehre (BWL), mit den Studienschwerpunkten „Internationales Verwaltungsmanagement – New Public Management" sowie in „Personal und Arbeit“. Im Rahmen seines Studiums absolvierte Baittrok ein englischsprachiges Studienprogramm (International Relations) in Krakau, Polen. Beruflich war Baittrok (Junior-)berater und Projektkoordinator am „Institut für Verwaltungsmanagement GmbH" in Wien und Innsbruck sowie Vertragsbediensteter am Amt der Tiroler Landesregierung im Sachgebiet Verwaltungsentwicklung. Seit 2011 war er überdies Controller und Projektmitarbeiter bei der „Gemeinnützigen Rettungsdienst GmbH" des Roten Kreuzes Tirol. Von Kindheit an, engagiert sich der dreifache Familienvater ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen der Pfarrgemeinde Igls. Seit seiner Jugend ist er aktives Mitglied im Malteser Hospitaldienst. Seit 2015 ist Baittrok Mitglied im Malteserorden.

Weitere Beiträge aus der Reihe Gedanken finden Sie hier