FC Wacker Innsbruck gegen den GAK: Ein Duell zweier Traditionsmannschaften, die vor allem wirtschaftlich einiges hinter sich haben. Beim Spiel im Tivoli Stadion gab es ein 1:1, nach dem Spiel gab es ein Duell der Fangruppierungen.

INNSBRUCK. Schwarzgrün gegen Rot, FC Wacker Innsbruck gegen den Grazer AK 1902. Ein Duell in der Admiral 2. Liga, ein Duell der Traditionen. 2.211 Zuseherinnen und Zuseher verfolgten das Spiel der 24. Runde im Tivoli Stadion. Nach dem 0:1-Pausenstand, gelingt Ronivaldo Bernardo Sales per Strafstoß den Ausgleich, gleichzeitig der Endstand. Die beiden Vereine verbindet nicht nur der Kampf am grünen Rasen. Auch in Sachen wirtschaftlicher Probleme haben die Mannschaften zahlreiche Parallelen. Die Geschichte des FC Wacker Innsbruck ist ebenso wie die aktuelle dramatische Lage bekannt. Zehn Jahre nach dem Konkurs des FC Tirol im Jahr 2002 musste auch der GAK den Spielbetrieb der Kampfmannschaft einstellen. Im Sommer 2013 konnten die Grazer den Spielbetrieb mit einer neuen Mannschaft in der niedrigsten Klasse des Steirischen Fußballverbandes wieder aufnehmen.

Während dem Spiel duellierten sich die Fangruppierungen mit Chores und Gesängen. Die organisierte Fanszene des FC Wacker Innsbruck feierte das zehnjährige Jubiläum der Fangruppe "Unterland", die GAK-Fans präsentierten freche Spruchbänder. Nach dem Spiel gab es hinter der Südtribüne ein Aufeinandertreffen der Fans.

Am 15.04.2022 gegen 20:35 Uhr, nachdem das 2. Liga-Fußballspiel des FC Wacker Innsbruck gegen den GAK beendet war, kam es außerhalb des Stadions zu einem offensichtlich verabredeten Angriff von ca. 50 Personen der Wacker Innsbruck Szene auf die Fans des GAK, die gerade in den Bus einsteigen wollten. Die Personen waren zum Teil vermummt und liefen entschlossen auf den mittels Gittern abgetrennten Zutrittsbereich zum Gästefanbus. Die eingesetzten Polizeikräfte sowie die Ordnungsdienstkräfte konnten ein Aufeinandertreffen der „verfeindeten“ Fangruppen verhindern. Dabei wurden die Einsatzkräfte von den Aggressoren mittels Fußtritten und Schlägen brutal tätlich attackiert und angegriffen. Durch den Angriff der Wacker Fans kam es zu mehreren Straftaten. Drei Polizeibedienstete wurden leicht am Körper verletzt und wurden in der Klinik Innsbruck behandelt. Die Erhebungen zur Ausforschung der Täterschaft sind im Gange. Nach Abschluss erfolgen Anzeigen an die zuständigen Behörden.

