INNSBRUCK. Innerhalb 24 Stunden hat sich die Anzahl mit positive Coronavirus-Testergebnisse in der Landeshauptstadt von 7 auf 14 verdoppelt. Damit hat Innsbruck aktuell die meisten aktiv postive Fälle im Bundesland. Gleichzeitig gibt es einen öffentlichen Aufruf des CORONA-Einsatzstabes für Innsbruck.

Somalischer Kulturverein

Am 7. und 8. August hat eine später auf das Coronavirus positiv getestete männliche Person den Somalischen Kulturverein in Innsbruck, Kranebitter Allee 88, besucht. „Nachdem die Gesundheitsbehörde nicht ausschließen kann, dass es zu einer Übertragung des Virus gekommen ist, werden alle Personen, die sich im Zeitraum von Freitag, 7. August, bis heute Dienstag, 11. August im Somalischen Kulturverein aufgehalten haben, aufgefordert, sich bei der Gesundheitshotline1450 zu melden“, so Elmar Rizzoli vom CORONA-Einsatzstab des Landes Tirol. Da mit einem öffentlichen Aufruf aufgrund möglicherweise vorhandener Sprachbarrieren nicht alle potentiell in Frage kommenden Personen erreicht werden können, werden zielgerichtet in der somalischen Gemeinschaft sowie in weiteren Einrichtungen mehrsprachige Flugblätter in deutscher, englischer und somalischer Sprache verteilt. „Dadurch erhoffen wir uns, möglichst viele Personen, die zur relevanten Zeit im Somalischen Kulturverein aufhältig waren, zu erreichen und die entsprechenden gesundheitsbehördlichen Abklärungen vornehmen zu können. Unser Ziel ist es, die Ausbreitung des Coronavirus bestmöglich zu verhindern“, informiert Rizzoli.

