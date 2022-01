INNSBRUCK. Im Bereich Mitterweg kam es zu zwei Verkehrsunfällen. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Am Innrain wurde ein Fugänger am Schutzweg angefahren.

KleinLKW umgestoßen



Am 22.01.2022 gegen 00:20 Uhr kam es in 6020 Innsbruck im Kreuzungsbereich Mitterweg/Fischnalerstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein 23-jähriger Österreicher mit einem KleinLKW trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit dem Fahrzeug eines 34-jährigen Österreichers, der in Richtung Norden fuhr. Durch die Wucht des Anpralles wurde der KleinLKW (3,5t) umgestoßen und kam seitlich auf der Fahrbahn zu liegen. Der Fahrer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Der weitere Beteiligte und sein Beifahrer erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen und fuhren selbständig in die Klinik. Dem 23-jährigen Fahrzeuglenker wurde aufgrund seiner mittleren Alkoholisierung der Führerschein vorläufig abgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Vorrang missachtet

Am 22.01.2022 gegen 22:10 Uhr kam es in 6020 Innsbruck im Kreuzungsbereich Exlgasse/Mitterweg zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein 24-jähriger somalischer Staatsangehöriger mit einem PKW unter Missachtung des Vorranges in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit dem Fahrzeug eines 32-jähriger afghanischen Staatsangehörigen, der auf den Mitterweg in Richtung Osten entlangfuhr. Der somalische Staatsangehörige und sein Beifahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Am Schutzweg angefahren

Ein 47-jähriger türkischstämmiger Taxilenker fuhr am 21.01.2022, gegen 18:10 Uhr in 6020 Innsbruck, im Bereich Innrain 19, mit einem Taxi in Fahrtrichtung Osten. Zur selben Zeit überquerte ein 53-jähriger Österreicher den Schutzweg im Bereich des Busterminals. Es kam zu einer Kollision, wodurch der Fußgänger auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Dieser wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

