INNSBRUCK. Eigentlich dürfte sich der Sportverein Innsbruck (SVI) auf die neue Fußballsaison freuen. In der Hypo Tirol Liga will der neue Trainer Martin Hofbauer an die starken Leistungen der vergangenen und abgebrochenen Saison anschließen, im Kerschdorfer Tirol Cup erreichte man sicher die 2. Hauptrunde und der älteste Verein Innsbrucks spielt auch im Uniqa ÖFB Cup.

Traumlos

In der ersten Runde wurde dem SVI die Bundesligamannschaft von Sturm Graz zugelost. Eigentlich ein Traumlos. Rekordbesuch in der Wiesengasse, viele Zuseher, tolle Umsatzzahlen in der Kantine. Sportlich eine Mammutaufgabe, aber wirtschaftlich für den Verein wohl überaus interessant. Wäre da nicht Corona. Der SVI muss das Spiel nämlich auswärts in Graz spielen. Der ÖFB hat als Schutzmaßnahmen bei Spielen höherklassiger Vereine gegen unterklassige Vereine automatisch bestimmt, das der höherklassige Verein Heimrecht hat.

Wacker am Tivoli

Deshalb spielt der FC Wacker Innsbruck seine erste Runde auch am Tivoli. Gespielt wird gegen ASV Eaton Schrems, 2. Landesliga West in Niederösterreich. Die SVG Reichenau (Regionalliga Tirol) muss auswärts gegen SPG Wallern/St. Mariakirchen antreten. Die Oberösterreicher spielen in der LT1 OÖ Liga.

Wattens Heimspiel

Die WSG Swarovski Tirol spielt gegen USV Raiffeisen Weindorf St. Anna am Aigen , die Mannschaft aus der Steiermark spielt in der Regionalliga Mitte. Der SC Schwarz trifft auf den VfB Hohenems, aktuell in der VN.at-Eliteliga Vorarlberg und der SV Wörgl spielt gegen UVB Vöcklamarkt, die Mannschaft aus Oberösterreich spielt in der Regionalliga Mitte.

