Gewinnspiel: 2 x 2 Tickets für den Film der Woche

04.05.2018, 00:00 Uhr

I Feel Pretty

Renee weiß sehr wohl wie es ist, gerade so knapper Durchschnitt in der Welt der Schönen zu sein. Doch ihr Selbstbild ändert sich buchstäblich schlagartig mit einem ungebremsten Sturz vom Fitnessrad: plötzlich sieht sie sich wunderschön, auch wenn ihre Umgebung das nicht genauso erkennt und der Kopf dazu noch ganz schön brummt. Mit ganz neuem Selbstvertrauen klettert sie unerwartet auf der Karriereleiter einer Kosmetikfirma nach oben und gewinnt endlich den Respekt der von ihr so bewunderten Chefin Avery LeClaire. Doch was passiert, wenn sich die anfängliche Wirkung verflüchtigt und die Realität wieder einsetzt?Das STADTBLATT verlost 2 x 2 Tickets für den Film der Woche „I feel pretty" im Metropol Kino Innsbruck. Einfach mitmachen und mit ein bisschen Glück gewinnen.