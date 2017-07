Geschliffene Gleise in Tirol

19.07.2017, 12:14 Uhr

TIROL. Es ist wieder soweit: SPENO, der Schienenschleifzug der ÖBB, tourt durch Tirol. Von 18. Juli bis 1. August schleift er insgesamt 18 Kilometer Gleisanlagen zwischen St. Johann i.T. und Innsbruck. Eine Arbeit, die sowohl für Züge und Infrastruktur, als auch für Fahrgäste positiv wirkt: So sorgt die Entfernung der Unebenheiten für ruhigeres Fahrverhalten der Züge sowie eine längere Lebensdauer der Gleisanlagen

SPENO schleift pro Nacht mehrere tausend Meter an Gleisen

In den Nächtenist der rund 70 Meter lange Schienenschleifzug auf dem Schienennetz der ÖBB im Tiroler Unterland und über das Inntal bis nach Innsbruck im Einsatz und verleiht den Schienen mit seinen 2.500 PS und den zahlreichen Schleifmotoren wieder ein neues, ideales Profil.Insgesamt bekommen bis Anfang August rundeinen neuen Schliff. Der Einsatz des Schleifzuges ist dabei minutiös geplant. Aufgrund des dichteren Bahnverkehres untertags sind die Arbeitsschichten grundsätzlich in der Nacht eingeteilt. Durch die vielen Schleifmotoren, die sich an Bord des Zuges befinden, werdengeschliffen. Nicht nach Zufall, denn die ausgewählten Streckenabschnitte werden bereits im Vorfeld durch den Einsatz eines speziellen Messzuges fixiert. Dieses High-Tech Gerät zeigt den Fachexperten genau, wo der Schleifzug zum Einsatz kommen soll.

Lebensdauer der Gleisanlagen wird verlängert

Die Stationen des SPENO in Tirol:

Mit seinensorgt der Spezialzug bei den ÖBB für glatte Gleisoberflächen und verleiht den Weichen und Schienen ein neues, ideales Profil.St. Johann i.T. und FieberbrunnKitzbühel und Kirchberg i.T.Kirchbichl und WörglKundlRadfeldHall i.T.Innsbruck Arzl und Wilten