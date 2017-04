Tiroler Kabarett-Talente gesucht

27.04.2017, 08:40 Uhr

1. Tiroler Kabarettfestival “frisch & fröhlich“

Wer kann sich bewerben

Einreichfrist und -modalitäten

Weitere Informationen

TIROL. Am 22. und 23. September findet im Tux Center in Lanersbach (Bezirk Schwaz) das erste Tiroler Kabarettfestival "frisch & fröhlich" über die Bühne. Am Freitag haben kabarettistische Newcomer die Möglichkeit Ihr Können zu präsentieren. Bis 21. Juni 2017 läuft die Einreichfrist.Das erste Tiroler Kabarettfestival findet am 22. und 23. September in Lanersbach statt. Veranstalter sind der Tuxer Kulturverein "schwindelFREI Kultur im Tal", der Tiroler Theaterverband und Markus Koschuh. Am Freitag haben kabarettistische Newcomer die Möglichkeit ihr Kabarett aufzuführen. Die Besten werden mit dem Jurypreis und Publiumspreis belohnt. Am Samstag präsentiert Markus Koschuh sein neues Programm. „Hoch hinaus!“ ist der Auftakt von „frisch&fröhlich“. Mit diesem Bewerb soll das Thema Kabarett hinaus aus der Stadt und hinein in die Tiroler Regionen sowie umgekehrt transportiert werden. Die ersten beiden Auflagen sollen dabei auf BewerberInnen aus Tirol beschränkt bleiben. Später sollen auch BewerberInnen von außerhalb auftreten können.Mitmachen kann jeder mit Hauptwohnsitz in Nord- und Osttirol. Es sind Einzelauftritte aber auch Auftritte in Gruppen möglich. Auch das Alter spielt keine Rolle. Voraussetzung für den Auftritt: Das Gezeigte muss Kabarett sein und die Einreichenden dürfen bisher nicht mehr als drei Programme auf die Bühne gebracht haben.Dieendet am 21. Juni 2017.per WeTransfer an frischundfroehlich@theaterverbandtirol.at Das: Maximallänge 10 Minuten bzw maximal 2 GBEs werden acht TeilnehmerInnen ausgewählt und zum Kabarettfestival eingeladen.Gewinn: Sachpreise, Auftritte im Wörgler KOMMA und im Innsbrucker Treibhaus.Im Vordergrund steht jedoch der Austausch, beispielsweise bei der gemeinsamen Hüttenwanderung.