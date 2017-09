Grüne loben die neuen Wohnbaurichtlinien

28.09.2017, 12:39 Uhr

Leistbares Wohnen in Tirol - Dies ist das Ziel hinter den neuen Förderungen zum Wohnbau. Grüne Wohnbausprecher Hermann Weratschnig ist von den neuen Richtlinien begeistert.

TIROL. Die neuen Richtlinien für die Wohnbauförderung sind für die Grünen ein toller Fortschritt. Vor allemfreut sich über diese Änderungen: „Mit der neuen Richtlinie schlagen wir einen Pflock für eine ökologische Bauweise ein".Die Richtlinien sehen vor, dass es einengibt. Zudem wird erstmalig auch die Förderung von Ölbrennwerttechnik im Sanierungsbereich gestrichen. Eine Förderung wird jetzt auch erleichtert, da die diese nicht mehr über den Heizwärmebedarf eines Hauses entschieden wird, sondern über den Einsatz von Heizungssystemen berechnet wird.Derwird eindeutig besser gefördert, wie auch der verdichtete Wohnbau und der generelle Bau von Eigenheimen.

Jährlich werden vom Landzusätzliches Fördergeld, für den verdichteten Wohnbau bereit gestellt. Der Fördersatz für Eigenheime steigt auch aufEs ist ein weiterer Schritt in Richtung leistbares Wohnen in Tirol, so Weratschnig.