Zu spät zum Dienst wegen Rad-WM!?

Die Rad-WM in Tirol wird zwar ein sportliches Ereignis, doch für viele ArbeitnehmerInnen zur wahren Herausforderung, was das den pünktlichen Arbeitsbeginn betrifft. Was passiert, wenn man zu spät zum Dienst erscheint? Die AK Arbeitsrechts-Experten beraten!

Zu spät zum Dienst, was nun?

Was gilt als "zumutbar"?

TIROL. Viele ArbeitnehmerInnen müssen mit, während der, auskommen. Doch auch im Anschluss,wird es noch Einschränkungen geben. Schließlich müssen die Spuren, die das Sportereignis hinterlassen hat, auch wieder aufgeräumt werden.Wer es aufgrund der vielen Hindernisse nicht pünktlich zum Dienst schafft, den beraten dieBei sogenannten unvorhergesehenen "Verkehrsstörungen", bei denen der Arbeitnehmer im Stau landet, "muss der dadurch verspätete Arbeitsbeginn auf die Dienstzeit angerechnet werden". Jedoch gilt bei der Rad-WM:! Der Arbeitnehmer muss somit alles, um trotzdem rechtzeitig zur Arbeit zu kommen.Das Wort "zumutbar" hängt vom individuellen Einzelfall ab. Wenn es Kinder gibt, die den Schulweg nicht allein zurücklegen können oder es nahe Angehörige gibt, die gepflegt werden müssen, sollte darauf Rücksicht genommen werden können.

Beim Themakommt es darauf an, ob die "Dienstverhinderungszeit in die "fiktive Arbeitszeit"" fällt. Dielegt fest, von wann bis wann die ArbeitnehmerInnen arbeiten müssten, wenn es keine Gleitzeit gäbe. Im Falle der Rad-WM müssten Gleitzeitarbeitende somit versuchen, zumindest zur "fiktiven Arbeitszeit" pünktlich zu kommen.Falls es doch zu einer Verspätung kommt, sollte der Arbeitgeber umgehend informiert werden.Bei Fragen helfen die