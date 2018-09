Staatspreis für Architektur 2018: Zwei Auszeichnungen gingen nach Tirol

21.09.2018, 13:13 Uhr

Klare Linie und besonderes Design



Sonderpreis für SFZ



"Exzellente Baukultur und innovativer Einsatz von Zukunftstechnologien sind heute eine Selbstverständlichkeit für Unternehmen mit internationaler Positionierung. Architektur als Showcase ist die multidimensionale Visitenkarte von Unternehmen und schafft ein attraktives Arbeitsumfeld für hochqualifiziertes Personal am digitalen Arbeitsplatz von heute und morgen", betonte BM Schramböck.MPreis konnte durch eine klare Linie und das besondere Design überzeugen: Ein innovativer Ansatz für ein Fachmarktzentrum mit einer kompakten Lösung für ein Einkaufsgenuss für Besucher. Ein eleganter Materialmix aus Beton und warmen Holzelementen gliedern sich natürlich ein und geben in der Kombination die nötige Wärme für einen erlebnisreichen Einkauf. Durch die großen Glasfassaden ist der Raum lichtdurchflutet. Die MPreis Geschäftsführung ist erfreut: „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Der Architekturpreis zeigt, dass unser Weg, mit unseren MPreis Filialen, einen modernen Ort der Begegnung und des Genusses zu schaffen, der richtige ist.“ Mehr Informationen zur Architektur und dem Angebot von MPreis unter www.mpreis.atDas Sammlungs- und Forschungszentrum der Tiroler Landesmuseen wurde vergangene Woche im Rahmen des Staatspreises für Architektur für besondere Akzente und Impulse im Bereich Architektur mit einem Sonderpreis honoriert. „Der Sonderpreis ist eine tolle Anerkennung für das Sammlungs- und Forschungszentrum der Tiroler Landesmuseen. Nach mittlerweile über einem Jahr in Betrieb kann ich auch bestätigen, dass die Architektur ihren Zweck mehr als nur erfüllt. Die MitarbeiterInnen im SFZ fühlen sich an ihrem Arbeitsplatz sehr wohl und unsere Sammlungen sind bestens verwahrt“, betont Wolfgang Meighörner, Direktor der Tiroler Landesmuseen.