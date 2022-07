In einigen Teilen Österreichs ist heute laut dem Unwetter Zentraldienst Österreich (UWZ) mit heftigen Gewittern zu rechnen. Diese könnten sich im Laufe des Abends auch über Kärnten erstrecken. Am schlimmsten soll das Gewitter in Niederösterreich und der Steiermark ausfallen.

KÄRNTEN. Der Unwetter Warndienst hat eine Warnung und Vorwarnung für alle Bezirke in Kärnten ausgesprochen. Wie stark die auf uns zu kommende Gewitterfront heute ausfallen wird, ist noch nicht klar. Die Warnung besteht jedoch: Heute kann es in Kärnten zu Regen, Gewitter, heftigen Unwettern mit Hagel kommen. Besonders Autofahrern und Wanderern wird geraten, die Augen offen zu halten. Diese werden um zusätzliche Vorsicht gebeten.

Updates

Dieser Artikel wird mit Warnungen und Vorwarnungen ergänzt und im Laufe des Abends immer wieder aktualisiert.

Warnungen stand 18.00 Uhr:

Warnung für starkes Unwetter, Gewitter und Hagel: Klagenfurt (Stadt), Klagenfurt (Land), Sankt Veit an der Glan, Feldkirchen

Warnung für markantes Wetter (Gewitter und Hagel): Hermagor, Wolfsberg, Spittal an der Drau,

Vorwarnungen (Gewitter und Hagel): Villach (Stadt), Villach Land, Völkermarkt

Den laufenden Überblick über das Wettergeschehen findet ihr auf der Website der Unwetterzentrale Kärnten, und hier.

Das aktuellste Satellitenbild