KITZBÜHEL. Die MEGA Bildungsstiftung präsentiert gemeinsam mit dem Kooperationspartner PULS4 im Frühstücksfernsehen des Senders Österreichs beste Bildungsprojekte im Bereich „Chancenfairness“. Von 7. bis 11. September werden die Initiativen in der Sendung "MEGA Bildungsmillion" vorgestellt. Eines der acht Top-Projekte – "Wald am See - Wachsen mit allen Sinnen" – kommt aus Kitzbühl.

Alle Österreicher sind aufgerufen, für ihr Lieblingsprojekt auf PULS4.com zu voten. Das Voting ist bis 10. September offen.

Wald am See

"Wald am See - Wachsen mit allen Sinnen": Mit speziell trainierten Tieren und einem individuellen Förderplan werden hier soziale, emotionale, geistige und körperliche Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen gestärkt. Unzulänglich ausgebildete Fähigkeiten werden gefördert und verbessert.