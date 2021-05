Jury kürte Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs; weitere Schritte zur Realisierung des neuen Kindergartens in Westendorf.

WESTENDORF.



"Ein langer Weg geht der Entscheidung für das Siegerprojekt unseres neuen Kindergartens voraus. Nach mehrjährigen Verhandlungen mit verschiedenen Grundstücksbesitzern rund um das Schulgebäude und zwei Machbarkeitsstudien, hat eine Begegnung mit Elisabeth Bachler dann endlich im Jahr 2020 zu einem wunderbaren Platz für die Zukunft unserer Kindergartenkinder geführt",

erklärt Bgm. Annamarie Plieseis zu dem großen Gemeindeprojekt (wir berichteten mehrfach).

Ein 3.000 m2 großes Grundstück wurde der Gemeinde neben zwei Pachtflächen (8.765 m2 Wiese jahreszeitlich begrenzt und ein Waldgrundstück mit 4.751 m2) in einem Optionsvertrag zum Kauf angeboten. Der Gesamtkaufpreis (ohne Grunderwerbssteuer und Eintragungsgebühr ins Grundbuch) beträgt 990.000 Euro.

Zehn Projekte

An Anfang 2021 ausgeschriebenen Architekturwettbewerb haben zehn Büros teilgenommen. Nach intensiver Auseinandersetzung mit den eingereichten Projekten fiel am 18. Mai die einstimmige Entscheidung für das Siegerprojekt. Der 1. Preis ging an das Büro Architekt Alois Zierl Zt GmbH. Mit dem 2. Preis werden gleichrangig und einstimmig die Projekte von Arch. Thomas Widmoser und von Markus Fuchs Zt GmbH und MA Michael Ruetz ausgezeichnet.

"Das Siegerprojekt von Arch. Alois Zierl überzeugte mit einem schlüssigen und sehr funktionellen Gesamtkonzept, hat einen zweigeschossigen Baukörper mit begrüntem Flachdach und Lichtfängern im nordwestlichen Grundstücksteil",

fasst Bgm. Plieseis zusammen. Alle zehn Projekte sind ab 28. Mai auf der Homepage der Gemeinde Westendorf zu finden.

Die Gemeinde wird nun mit dem Sieger die Einreichplanung verhandeln und vorbereiten. Der Gemeinderat muss sich letztlich mit vielen Details und Materialien auseinandersetzen. "Wir hoffen alle, dass es gelingt, ein gutes Projekt umsetzen zu können, ohne das Gemeindebudget überstrapazieren zu müssen", so die Ortschefin.

