Ein großer Arbeits-Schwerpunkt auch in der Marktgemeinde Hopfgarten ist das Thema „Wohnen“.

HOPFGARTEN. "Viele Wohnprojekte im Ort sind derzeit in Bau, knapp vor dem Start bzw. in Planung", erklärt Bgm. Paul Sieberer.

Die Wohnungen in Elsbethen werden in der zweiten Jahreshälfte an die Bewohner übergeben.

In der Kelchsau wurden die Interessenten von der Gemeinde bzw.‐ Alpenländischen Heimstätte be‐ reits informiert, die Unterlagen für den Kauf der Eigentumswohnungen stehen auf der Homepage zur Verfügung bzw. sind im Bürgerservice der Marktgemeinde erhältlich.

Im Frühjahr beginnt die Firma Zima mit dem Bau von Wohnungen in der Badgasse im Anschluss an das bestehende Objekt.



"Die Detailinformationen werden allen Interessenten rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Wer Interesse hat, kann sich im Bürgerservice bzw. direkt bei der Fa. Zima melden",

so Bgm. Sieberer.

Altes Wohnheim

Auf dem Areal des alten Wohn‐ und Pflegeheimes laufen die Vorbereitungen für die neue Wohnanlage auf Hochtouren. Wie berichtet wird an dieser Stelle die Tiroler Gemeinnützige Wohnbau GmbH, kurz „WE“, rund 40 neue Wohnungen errichten.



"Der Abbruch des Gebäudes wird voraussichtlich im April/Mai von einer Tiroler Firma ausgeführt",

so der Hopfgartner Ortschef.