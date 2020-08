Die Landesvolksanwältin kommt in die Bezirke; zehn Termine in allen Landesteilen.

TIROL, BEZIRK KITZBÜHEL (niko). Nachdem die Sommer-Sprechtage von Landesvolksanwältin Maria Luise Berger in den Bezirkshauptmannschaften rege besucht worden waren, finden nun im September erneut Termine in allen Teilen Tirols statt – diesmal direkt in den Stadt- und Marktgemeinden, darunter in St. Johann (Gemeindeamt, Dienstag, 15. 9., ab 14.30 Uhr, Mund-Nasen-Schutz nötig; erforderlich ist eine telef. Anmeldung unter 0800-100301).

"Wer uns nicht in unserem Innsbrucker Büro aufsuchen kann, dem bieten wir Sprechtage in den Bezirken an. Und dieses niederschwellige, bürgernahe Angebot wird gerne angenommen, so Berger.

1989 geschaffen

Die Landesvolksanwaltschaft wurde 1989 vom Tiroler Landtag als Beratungs- und Beschwerdestelle geschaffen, die ergänzend zum bestehenden Rechtschutzsystem möglichst einfach und unbürokratisch den BürgerInnen beistehen soll. Als Organ des Landtages agiert die Landesvolksanwältin von der Landesregierung unabhängig und weisungsfrei. Konkret kontrolliert sie die Verwaltungstätigkeit der Gemeinden, der Bezirkshauptmannschaften, des Stadtmagistrates Innsbruck und des Amtes der Tiroler Landesregierung.

Die seit 1. April 2016 amtierende Landesvolksanwältin Maria Luise Berger wurde vom Tiroler Landtag auf die Dauer von sechs Jahren gewählt. Seit Juli 2018 ergänzt Behindertenanwalt Kristof Widhalm das Team. Schwerpunkte seiner Arbeit sind vor allem die rechtliche Beratung von Menschen mit körperlicher, psychischer und altersbedingter Behinderung sowie deren Angehörigen.

Ihren Sitz hat die Landesvolksanwältin in der Innsbrucker Meraner Straße 5.